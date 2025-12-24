إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد واستقرار الذهب

كتب : آية محمد

01:05 م 24/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والأسمنت، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والطماطم، والجبن، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الجبن والزيت والسكر والدقيق اليوم الأربعاء بالأسواق

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

