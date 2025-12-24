وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه لا توجد أي كوتة مُقسمة للزيارات سواء للمصريين أو للأجانب في المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، والذي يُعد الاجتماع الأول للمجلس بعد افتتاح المتحف رسميًا في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إلى الإقبال الكبير من الزائرين المصريين والأجانب على زيارة المتحف حيث بلغ عدد الزائرين في اليوم الأول من الافتتاح للجمهور 19 ألف زائر، بينما بلغ عدد الزائرين في أول يوم جمعة بعد الافتتاح 27 ألف زائر.

وبين أن المتحف اتخذ عددًا من الإجراءات التنظيمية لدخول وإدارة الكثافات، من بينها تطبيق نظام التوقيتات المُحددة ونظام الحجز الإلكتروني ووقف الحجز من خلال شباك التذاكر مؤقتًا

وتابع: متوسط أعداد الزائرين حاليًا يبلغ 15 ألف زائر كحد أقصى يوميًا مع تفاوت النسب بين المصريين والأجانب.

