وظائف جديدة بـ "القوى العاملة".. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حاجة الوزارة إلى شغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علمياً.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن التقديم مستمر حتى يوم 24 مارس الجاري، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

9 وظائف بالمستوى العالي

كشف وزير القوى العاملة عن الـ9 وظائف المطلوبة بالمستوى العالي (الدرجة العليا) وهي: رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهني، وللشؤون المالية والإدارية، ولشؤون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الاستراتيجية، ولشؤون العمال غير المنتظمة.

30 وظيفة لدرجة مدير عام

تتمثل الـ30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوى الوظيفي لدرجة مدير عام، في الإدارات العامة في كل من: تخطيط ومتابعة التدريب المهني، ومعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، وشؤون شركات إلحاق العمالة، وتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، والشؤون الإقليمية والدولية، وفض منازعات العمل الجماعية، وشؤون المنظمات النقابية، وإدارة وتنمية المواهب، وتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، والعلاقات العامة والمراسم، وخدمة المواطنين، والتشغيل، والبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتفتيش التوجيهي للسلامة، والمتابعة والتقييم، ومتابعة شؤون المديريات، وعمليات الموارد البشرية، والمكتب الفني، والمنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، وبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.

شروط وظائف الإدارة العليا

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

- أن يكون حاصلاً على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها.

- أن يقدم مقترحاً وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

- يراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانات المالية والبشرية المتاحة.

شروط وظائف المستوى الوظيفي العالي

- أن يتوافر في شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف (قضاء مدة بينية قدرها عام) على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- مؤهل دراسي عالٍ مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- أن يمتلك المتقدم قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها ومعرفة تامة بالقوانين واللوائح والنظم والتعليمات المتصلة بالعمل، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

شروط وظائف المدير العام

- أن يتوافر في شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف (قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- مؤهل عال مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

- اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

الأوراق المطلوبة

- نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للعمليات الموارد البشرية.

- شهادة خبرة أو بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية (أصل + 6 صورة).

- بيان معتمد ومختوم عن أبرز الإنجازات مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت من (أصل + 6 صورة).

- مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها (أصل +6 صورة).

- أن يكون المتقدم مستوفيًا لباقي اشتراطات شغل الوظيفة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال بطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة.

- صور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت.

- صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي إن وجدت.

-7 صور فوتوغرافية 4 ×6.

وأكد وزير القوى العاملة أنه سيتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات، وذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة (القدرات العلمية- التاريخ الوظيفي- المقترح التطويري- السمات الشخصية- البرامج التدريبية) طبقًا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

عنوان التقديم

يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بلوحة إعلانات الوزارة، وتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، بإدارة عمليات الموارد البشرية بالدور العاشر، الكائن 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، حتى 24 مارس الجاري، ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.