مجلة "نور" تعقد ورش رسم وتلوين للأطفال بمعرض الكتاب - صور

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كتب - محمود مصطفى:

عقدت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، العديد من الورش الفنية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتهدف الورش لتشجيع الأطفال لتنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وتحفيز خيالهم وتنمية الحس الفنى والإبداعى لديهم.

وشملت الورش الفنية، ورشة "نرسم صورة" للفنان أحمد جعيصة، وورشة الرسم والتلوين مع الفنانة سارة شريف،

ورشة لأعمال الصلصال، والتلوين والرسم، للأطفال للفنانة أسماء عبد السلام.

وعبر الأطفال عن سعادتهم خلال مشاركتهم بهذه الورش الفنية، وقام بتشجيعهم للانضمام بها أولياء الأمور الذين رحبوا بالفكرة، مثمنين دور مجلة "نور" التربوي والتوعوي والفنى، وسعادتهم بإتاحة الفرصة لأطفالهم على اكتشاف مواهبهم واستعادة طاقتهم،وتقوية ثقتهم بأنفسهم، وتطوير صحتهم العقلية والذهنية.

وأكد الفنانون المشاركون بالورشة، أن هذه الورش الفنية تأتي كمحاولة لمساعدة الأطفال على التحرر من كافة أشكال الجذب الالكترونى لأجهزة الحاسوب والتليفونات المحمولة، وإدمان الألعاب الإلكترونية، من خلال تنمية المهارات الأساسية التى تعنى بالأداء الحركي للطفل باستخدام أدوات الصلصال وأقلام التلوين والفرش وغيرها، فضلا عن أن ممارسة فنون الرسم والتلوين باستخدام الصلصال تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم بشكل إيجابي.