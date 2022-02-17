أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

كورونا في 24 ساعة| العلاج في الصيدليات و7 إجراءات حكومية جديدة.. وطفرة أوميكرون

06:59 ص الخميس 17 فبراير 2022
كورونا في 24 ساعة| العلاج في الصيدليات و7 إجراءات حكومية جديدة.. وطفرة أوميكرون

متحور أوميكرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 2765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393254 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

التجربة الأولى في المنوفية.. متحدث الحكومة: "بنروح للمواطن بيته عشان ياخد اللقاح"

"بيونتيك" تعتمد "حلول الحاويات" لإنتاج اللقاحات في أفريقيا

"40 قرص بـ625 جنيه".. متحدث الحكومة: توفير كورس علاج كورونا في الصيدليات

الإمارات: تطعيم 95.2% من السكان بجرعتي لقاح كورونا

أدوية ولقاحات وتحاليل.. 7 إجراءات حكومية جديدة بشأن كورونا

كورونا اليوم: طفرة جديدة في أوميكرون الخفي.. وعقار فعال ضد العدوى

سويسرا تلغي معظم قيود كورونا وتبقي على الإلزام بوضع الكمامات

سنغافورة تدرس تخفيف القيود بمجرد وصول الموجة الحالية للذروة

خاص| ننشر قائمة المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR كورونا

أعراض أوميكرون كورونا بيان كورونا متحور أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا