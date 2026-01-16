بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم بمحافظة القاهرة، بعد أن افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم.

ويؤدي صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور سيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ويتلو القرآن الشيخ محمد أبو العلا أحد المشاركين في برنامج دولة التلاوة.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "جبر الخواطر"، الهدف: التوعية بالدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج ومنها جبر الخواطر وأثره على النفس.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.