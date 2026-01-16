شديد البرودة ليلًا.. توقعات طقس الساعات المقبلة

بعد أيام من توليه منصبه.. مدير أوقاف الجيزة يقود حملة للتفتيش على المساجد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 16 يناير 2026.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

