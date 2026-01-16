كتب - محمد أبوبكر:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار أعمال الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، والتي انطلقت السبت الماضي، حيث نجحت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تحصين حوالي 529,500 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى محافظات الجمهورية، حتى الآن، وذلك خلال أسبوع واحد من بدء الحملة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية، وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والحفاظ على الاستثمارات الحيوانية.

ومن جهته، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة تأتي تنفيذا لتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال التحصين الوقائي ورفع درجة الاستعداد والجاهزية الميدانية، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحالة الوبائية في جميع الأسواق والمناطق التي تم المرور عليها مستقرة تمامًا، مشيرًا إلى أن فرق العمل البيطرية المنتشرة بالقرى والنجوع لا تقتصر مهامها على التحصين فقط، بل تشمل أيضًا أعمال الترقيم والتسجيل، والتقصي النشط، والتطهير، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الاكتشاف المبكر لأي اشتباه مرضي.

وأشار الأقنص إلى أن فرق الإرشاد البيطري ترافق الحملة ميدانيًا، للقيام بدورها التوعوي في التواصل المباشر مع المربين، ورفع الوعي بأهمية التحصين الدوري، وتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي داخل المزارع والأسواق، بما يسهم في تقليل فرص انتشار الأمراض والحفاظ على صحة الحيوان.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار الحملة وفق الخطة الموضوعة، مع المتابعة اليومية وتقييم الأداء الميداني، مشددة على أهمية تعاون المربين مع الفرق البيطرية لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة من الحملة.

وناشدت الوزارة جميع المربين سرعة تحصين حيواناتهم، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الخط الساخن 19561.