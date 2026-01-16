إعلان

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر ويفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم - فيديو

كتب : محمد أبو بكر

11:23 ص 16/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد أبو بكر:

أدّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، اليوم الجمعة 16 يناير 2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

ونشر المتحدث الرسمي، فيديو لزيارة وافتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم.

