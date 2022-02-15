​ التقديم يبدأ اليوم.. "إزاي تحجز شقة في سكن مصر ودار مصر وجنة إلكترونيًا؟"

بالورود.. شركة قطارات النوم تحتفل بعيد الحب مع ركاب القطار"86" (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تفح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باب الحجز اليوم لشقق سكن مصر وجنة ودار مصر، لفئة الإسكان المتوسط والفاخر.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا للحجز والتقديم وتحميل كراسة اضغط هنا.

خطوات التسجيل الالكتروني:

1-تسجيل حساب خاص بصاحب الطلب وتحميل المستندات المطلوبة للحجز على البوابة الالكترونية خلال الفترة من 15-2-2022 حتى 8-3-2022 وفقا للخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني للصندوق أضغط هنا ثم الضغط على " حجز وحدات دار مصر/سكن مصر/جنة".

استعراض كراسة الشروط وطباعتها والإطلاع على الشروط والإجراءات وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة.

وفي حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب – مسدد إيصال جدية الحجز والموقع على استمارة حجز الوحدة السكنية بإنشاء حساب خاص بالضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلي الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته.

بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

ثم تقديم طلب حجز وحدة سكنية ، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة أن وجدت طبقا للبيانات المحررة باستمارة الحجز.

يقوم صاحب الطلب بارفاق المستندات المطلوبة للحجز (بصيغة pdf) في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل صاحب الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم ارسال طلبكم بنجاح".

2- سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالمشروع، بحيث يتم السداد على نفس الرقم القومي المسجل به الحساب ، خلال نفس الفترة المشار إليها.

3- اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية بالدخول على البوابة الإلكترونية خلال فترتين.

الفترة الأولى من 15-3-2022 حتى 16-3-2022 للعملاء المتقدمين سابقا بالإعلان الأول ولم يقوموا بحجز وحدة سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدم جدية الحجز فقط، أما الفترة الثانية من 17-3-2022 حتى 24-3-2022 لكافة المتقدمين.

اقرأ أيضًا:

كل الأدوار.. الإسكان تعلن أماكن الطرح الجديد من شقق التمويل العقاري

التمويل العقاري| احسب أقساط شقق سكن مصر في الطرح الجديد (أسعار وشروط)