في ظل الحرب مع إيران.. واشنطن تبحث تسريع إنتاج الأسلحة يوم الجمعة

كتب : محمود الطوخي

08:44 م 04/03/2026

ترامب

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، إن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا موسعا يوم الجمعة المقبل يضم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية، بهدف تسريع إنتاج الأسلحة وزيادة وتيرة التصنيع العسكري لمواكبة التطورات الحالية.

البيت الأبيض يبحث زيادة إنتاج الأسلحة

وصرح مسؤول في البيت الأبيض، بأن كبار مسؤولي شركات الدفاع سيزورون المقر الرئاسي لمناقشة خطط رفع كفاءة إنتاج الأسلحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من العتاد، وضمان قدرة القطاع الصناعي الدفاعي على تلبية المتطلبات العسكرية المتزايدة في ظل الظروف الدولية الحالية.

ثقة ترامب في وتيرة إنتاج الأسلحة

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثقة كاملة في القدرات العسكرية للولايات المتحدة، مؤكدا وجود إمدادات غير محدودة عمليا من الذخائر الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات تضمن خوض الحروب إلى الأبد وبنجاح كبير، معتمدا على القوة الإنتاجية الهائلة التي توفرها خطوط إنتاج الأسلحة الوطنية التي تعمل على تأمين كافة احتياجات القوات المسلحة.

صلاحيات الطوارئ لتسريع إنتاج الأسلحة

وكشف ترامب في تصريحات لموقع "بوليتيكو"، أن مصنعي العتاد العسكري يعملون حاليا بموجب صلاحيات الطوارئ لتسريع إنتاج الأسلحة.
وتهدف هذه الإجراءات الاستثنائية إلى تلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة وضمان تدفق المعدات دون عوائق، حيث تسعى الإدارة لتجاوز أي تحديات لوجستية قد تواجه عملية إنتاج الأسلحة في المرحلة المقبلة لضمان التفوق العسكري الدائم.

