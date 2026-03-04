إعلان

وزير الدفاع الألماني: لسنا طرفا في حرب إيران والجيش لن يشارك فيها

كتب : د ب أ

08:40 م 04/03/2026

حرب ايران

رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشكل قاطع أي مشاركة للجيش الألماني في حرب إيران.
وخلال جلسة لمناقشة الأحداث الراهنة في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس مساء اليوم الأربعاء إن "ألمانيا ليست طرفًا في الحرب. الجيش الألماني لن يشارك في هذه الحرب".
وأوضح الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الأولوية القصوى للحكومة الفيدرالية في برلين الآن هي حماية المواطنين الألمان وكذلك الجنود والضباط الألمان في المنطقة، حيث تسود أوضاع عالية الديناميكية والخطورة.
ووصف بيستوريوس النقاش الدائر في ألمانيا حول مدى مشروعية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي، بأنه مهم، وقال:"يجب أن يكون واضحًا أن القانون الدولي يجب أن يظل المعيار المركزي لأفعالنا. فأنا مقتنع تمامًا بأن النظام الدولي لا يمكن أن يكون مستقرًا على المدى الطويل إلا إذا استند إلى قواعد معترف بها عمومًا، ويلتزم بها على الأقل معظم الأطراف".
ورأى بيستوريوس أنه يتعين على الحكومة أيضا أن تبدأ في النظر إلى الواقع، وقال: "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، فإيران تحديداً هي من تجاهل هذه القواعد، وقوضتها، وحاربتها على مدار عقود".
وأوضح الوزير الألماني أن المجتمع الدولي حاول على مدار عقود احتواء "الدور التدميري لإيران من خلال المفاوضات وأنظمة العقوبات والاتفاقيات الدولية، لكن دون جدوى. بل على العكس، فإن الدور التدميري لإيران في المنطقة ازداد".

الحرب في إيران الجيش الألماني إسرائيل وأمريكا الناتو

