إعلان

إشادة دولية بالجناح المصري ونموذج المتحف الكبير في بورصة برلين

كتب : أحمد العش

04:00 ص 04/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمدة برلين يزور الجناح المصري في بورصة برلين السياحية (1)
  • عرض 3 صورة
    عمدة برلين يزور الجناح المصري في بورصة برلين السياحية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - أحمد العش:
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدد من الزيارات الهامة بالجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026.

وحرص كل من: Kai Wegner عمدة برلين، والدكتور Christoph Ploß منسق الحكومة الاتحادية للصناعة البحرية والسياحة، وشيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، وGloria Guevara الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، و Albin Loidl رئيس اتحاد شركات السياحية الألمانية DRV، والدكتور Mario Tobias رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميسي برلين الخاصة ببورصة برلين، و Dirk Hoffmann الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ميسي برلين، على زيارة الجناح، والقيام بجولة داخله وخاصة داخل النموذج المصغر للمتحف المصري الكبير المُقام بالجناح، بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين.

وتعرفوا خلال الجولة على بعض المأكولات والمشروبات المصرية التقليدية ذات الطابع التراثي والمرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وأعرب عمدة برلين، خلال الزيارة، عن رغبته في زيارة المتحف المصري الكبير، مؤكداً على إدراجه ضمن جدول أعماله.

ووجه له وزير السياحة، من جانبه، الدعوة لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المتحف وعلى ما تزخر به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة وفريدة.
ويذكر أنه شارك في الحضور كل من: الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني عثمان نائب السفير، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد فرج مدير مكتب برلين وسوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وإسماعيل عامر مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة.
اقرأ أيضًا:
السياحة تكشف تفاصيل زيارة الممثل العالمي ويل سميث أهرامات الجيزة

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي وزير السياحة بورصة برلين السياحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من "منزلي إلى تجاري
أخبار مصر

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من "منزلي إلى تجاري
الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة
شئون عربية و دولية

الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة
إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تشن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران
ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
"إيه المناحة دي؟".. أحمد شوبير يعلق على حكم تتويج الأهلي بالدوري
رياضة محلية

"إيه المناحة دي؟".. أحمد شوبير يعلق على حكم تتويج الأهلي بالدوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة