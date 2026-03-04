كتب - أحمد العش:

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدد من الزيارات الهامة بالجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة 60 لبورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026.

وحرص كل من: Kai Wegner عمدة برلين، والدكتور Christoph Ploß منسق الحكومة الاتحادية للصناعة البحرية والسياحة، وشيخة النويس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، وGloria Guevara الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، و Albin Loidl رئيس اتحاد شركات السياحية الألمانية DRV، والدكتور Mario Tobias رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميسي برلين الخاصة ببورصة برلين، و Dirk Hoffmann الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ميسي برلين، على زيارة الجناح، والقيام بجولة داخله وخاصة داخل النموذج المصغر للمتحف المصري الكبير المُقام بالجناح، بحضور الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين.

وتعرفوا خلال الجولة على بعض المأكولات والمشروبات المصرية التقليدية ذات الطابع التراثي والمرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وأعرب عمدة برلين، خلال الزيارة، عن رغبته في زيارة المتحف المصري الكبير، مؤكداً على إدراجه ضمن جدول أعماله.

ووجه له وزير السياحة، من جانبه، الدعوة لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المتحف وعلى ما تزخر به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة وفريدة.

ويذكر أنه شارك في الحضور كل من: الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني عثمان نائب السفير، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد فرج مدير مكتب برلين وسوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وإسماعيل عامر مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة.

