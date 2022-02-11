التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة الأمطار في 48 ساعة مقبلة

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط أماكن سقوط الأمطار.

ونشر مركز التنبؤ اليوم الجمعة، 3 صور للخرائط والنماذج خلال الفترة من 11 فبراير إلى 12 فبراير الجاري.

الجمعة 11 فبراير:

تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم.

السبت 12 فبراير:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.