التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة الأمطار في 48 ساعة مقبلة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط أماكن سقوط الأمطار.
ونشر مركز التنبؤ اليوم الجمعة، 3 صور للخرائط والنماذج خلال الفترة من 11 فبراير إلى 12 فبراير الجاري.
الجمعة 11 فبراير:
تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم.
السبت 12 فبراير:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان