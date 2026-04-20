هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

10:01 م 20/04/2026

الشيخ أحمد وسام

هل يجوز صلاة الفرض من المصحف أو من الموبايل؟.. سؤال تلقاه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

الأصل في الصلاة جواز القراءة من المصحف

وفي رده، أكد أمين الفتوى أنه لا مانع شرعًا من القراءة من المصحف أو الهاتف المحمول أثناء الصلاة، موضحًا خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأصل في الصلاة جواز القراءة من المصحف، مع التأكيد على ضرورة تقليل الحركة قدر الإمكان، حتى لا ينشغل المصلي عن خشوعه.

كثرة الحركة قد تؤثر على كمال الخشوع

وأشار وسام إلى أن تقليب الصفحات أو متابعة الآيات بعين المصلي ينبغي أن يكون في أضيق الحدود، لأن كثرة الحركة قد تؤثر على كمال الخشوع والتركيز داخل الصلاة.

وأضاف أن هذا الجواز ثابت عن السلف، مستشهدًا بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تصلي خلف غلامها ذكوان في صلاة التراويح، وكان يقرأ من المصحف أثناء الصلاة.

القراءة من الحفظ تظل الأفضل

وختم أمين الفتوى لافتا إلى أن القراءة من الحفظ تظل الأفضل، لكن إذا كانت القراءة من المصحف أو الموبايل تعين المصلي على التدبر وعدم الخطأ، فلا حرج فيها ولا كراهة.

