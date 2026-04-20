ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق في عدد من المحافظات، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وناقشت اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين عادل عبده اللمعي وحسن عمار، بشأن كثرة المشاكل على طريق بورسعيد/دمياط وتأثيرها على سلامة المواطنين وحركة التجارة، وأهمية تطويره ورفع كفاءته.

وأوصت اللجنة بعد مناقشة الطلبين، بسرعة إدراج أعمال صيانة عاجلة ورفع كفاءة في المسافة من كم صفر حتى كم 11,100 التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري خلال شهر من تاريخ الاجتماع.

كما قررت استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع لاحق بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشتهم في المسافة المتبقية من الطريق من كم 11,100 حتى كم 23,800 التابعة للهيئة.

وكذلك أوصت اللجنة بقيام الهيئة المصرية العامة للبترول بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن مشروعات المشاركة المجتمعية بمحافظة بورسعيد بوجه عام، وتكلفة مشرع تطوير طريق بورسعيد دمياط بشكل خاص.

وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن: تطبيق اشتراطات السلامة المهنية بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

وأوصت اللجنة، قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن إجراءات السلامة المهنية التي اتخذتها الشركة لمنع حدوث مثل تلك الحوادث في المستقبل.

كما أوصت اللجنة بموافاتها بموعد صرف مستحقات العاملين المتوفيين، وبياناتهما وبيانات أسرتهما، وذلك خلال مدة أسبوع.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن تطوير ورفع كفاءة طريق بورسعيد/الإسماعيلية.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بمخاطبة الشركة الوطنية لإدارة وتنمية الطرق لإجراء أعمال صيانة لطريق بورسعيد/الإسماعيلية في القطاع التابع لها بطول 80 كم.

وخلال الاجتماع شدد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، علي أهمية التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات في الموعد المحدد وذلك بهدف سرعة تذليل العقبات التى تواجه المواطنين في استخدام الطرق بالمحافظات.

وقال قرقر، أن ما تشهده البلاد حاليا من طفرة في مشروعات الطرق يدفعنا للحرص علي استكمال تلك المنظومة بشكل لائق بالمواطنين في كل مكان بمصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار رئيس لجنة النقل، إلي أن المواطن المصرى المقيم في المحافظات والقرى من حقه أن يشعر بالطفرة التى تشهدها البلاد في منظومة النقل والطرق، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية عبر مبادرة حياة كريمة.