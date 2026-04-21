تحرك برلماني عاجل بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات

كتب : نشأت حمدي

05:00 ص 21/04/2026

النائب سعيد رضا الوسيمي

تقدم النائب سعيد رضا الوسيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، و رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأكد النائب سعيد الوسيمي، أن الطلب يأتي ذلك في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية متزايدة، أثرت بشكل مباشر على أصحاب المعاشات، باعتبارهم من أكثر الفئات تضررًا لاعتمادهم على دخل ثابت لا يواكب معدلات التضخم الحالية.

وشدد النائب على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة ومتكاملة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق، ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء.

كما طالب بسرعة توضيح السياسات والإجراءات المتبعة حاليًا، والمتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

وطالب الحكومة بضرورة توضيح الحقائق الكاملة بشأن هذه القرارات، وبيان الأسس التي تم بناءًا عليها تعديل الجداول وآليات التنسيق، مع إعادة النظر في تطبيق أي قرارات يكون من شأنها الإضرار بالطلاب أو التأثير على مستقبلهم العلمي، خاصة وأن الأمر يتعلق بفئة تمثل استثمار الدولة الحقيقي في المستقبل، مع عرض رؤية الوزارة الكاملة بشأن مستقبل نظام STEM، وآليات تطويره بما يضمن الحفاظ على مكانته كأحد أهم مشروعات التفوق العلمي في مصر.

