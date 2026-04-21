أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، استمرار تنفيذ الحملة القومية لمكافحة مرض السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة باستخدام وسائل علمية وإنسانية رحيمة، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والرفق بالحيوان.

أوضحت وزارة الزراعة، مؤشرات الإنجاز خلال الفترة من يناير وحتى 20 أبريل 2026، والتي جاءت على النحو التالي:

- تحصين 23,604 كلب حر ضد مرض السعار.

- إجراء عمليات تعقيم لـ 1,932 كلبًا.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة ومستدامة، من خلال الحد من انتشار الأمراض المشتركة والاهتمام بأساليب التعامل الإنسانية مع الحيوانات.

ودعت وزارة الزراعة، المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن الحالات عبر الخط الساخن 19561 لطلب الدعم والتعامل مع البلاغات.

