كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية.

كنا تتكون بعض الصحف المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما تنشط حركة الرياح من السبت إلى الأحد على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة، والسواحل الشمالية 23 رجة، وشمال الصعيد 27 درجة، وجنوب الصعيد 30 درجة.