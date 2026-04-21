أطلقت مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام - جامعة الأزهر، حملة توعوية بعنوان: بوصلة، تستهدف توجيه الشباب نحو تنمية المهارات العملية بدل الاعتماد على الشهادات الجامعية فقط، بما يساعدهم على الاستعداد بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل.

وتأتي الحملة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل، والتي لم تعد فيها الشهادة الجامعية كافية وحدها لضمان الحصول على وظيفة، الأمر الذي يفرض على الشباب ضرورة تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

فكرة حملة بوصلة

وتستجيب "بوصلة" لحالة التشتت وعدم وضوح المسار المهني التي يعاني منها العديد من الطلاب والخريجين، في ظل زيادة المنافسة وتغير طبيعة الوظائف واحتياجاتها، إذ تؤكد الحملة على أن النجاح المهني في العصر الحالي لم يعد مرتبطًا بالتخصص الدراسي فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على امتلاك مهارات عملية وشخصية، مثل: التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعّال، والعمل الجماعي، والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المختلفة.

أعضاء فريق حملة بوصلة

يضم فريق عمل حملة بوصلة، عددًا من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان، وهم: إبراهيم محمد إبراهيم فتيان، أحمد سامي محمد سيد أحمد، أحمد مبروك محمد طلبة، إسماعيل صبري إسماعيل عبدالقادر، بلال أحمد رجب محمد، عبدالغفار محمد عبدالغفار أبو العنين، عزالدين فرج عبدالتواب رجب، عمار أشرف سيد إبراهيم، يوسف سامي محمد قرني، وإمام ناصر موسى (وافد – نيجيريا).

ويُشرف على المشروع الدكتور ضياء حمدين، عضو هيئة التدريس، تحت إشراف عام للدكتور محمد فؤاد، المشرف العام على مشروعات تخرج القسم، والدكتور محمد حسني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

أهداف حملة بوصلة

تسلط الحملة الضوء على الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، إذ يواجه كثير من الشباب صعوبة في الحصول على فرص مناسبة رغم امتلاكهم شهادات علمية، بسبب نقص المهارات التطبيقية.

وتهدف "بوصلة" إلى تمكين الطلاب من استثمار سنوات الدراسة في بناء مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها: مهارات التواصل والعرض، إدارة الوقت وتنظيم الأولويات، مهارات البحث والتعلم الذاتي، أساسيات العمل الحر وريادة الأعمال، ومهارات استخدام الأدوات الرقمية الحديثة.

تفاصيل حملة بوصلة بإعلام الأزهر

تعتمد الحملة على استضافة متخصصين من مجالات مختلفة، لتقديم محتوى واقعي يوضح طبيعة سوق العمل والتحديات التي يواجهها الشباب بعد التخرج، وكيفية الاستعداد لها مبكرًا.

وتسعى إلى مساعدة الشباب في اكتشاف ميولهم المهنية وربطها بالمسارات المناسبة، بما يسهم في تقليل حالة التشتت والارتباك المهني، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقبلية أكثر وعيًا واستقرارًا.

ويؤكد القائمون على الحملة أن بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل يتطلب التركيز على المهارات إلى جانب الشهادات، واعتماد التعلم المستمر كجزء أساسي من رحلة النجاح المهني.

وتأتي "بوصلة" كخطوة توعوية في وقت أصبحت فيه المهارات العملية عاملًا حاسمًا في فرص التوظيف، داخل سوق عمل سريع التغير يتطلب شبابًا أكثر جاهزية ومرونة.

