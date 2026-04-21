إعلان

نقيب الأشراف يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير أضرحة ومقامات آل البيت

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:00 ص 21/04/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بتطوير وتجديد مساجد ومقامات آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى جانب التطوير الشامل للمناطق المحيطة بها، بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية.

وقال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن تطوير مساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يُعد نقلة حضارية غير مسبوقة، وتٌسهم في إعادة إحياء قيمتها الروحية وإبراز طابعها المعماري الأصيل، مع توفير بيئة متكاملة تليق باستقبال ملايين الزائرين والسياح من مختلف دول العالم، خاصة من محبي آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن ما تشهده هذه المواقع من تطوير شامل يعكس رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على التراث الديني وتعزيز السياحة الدينية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على الترميم فقط، بل تمتد لتشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الحديثة، بما يضمن تجربة متميزة للزائرين.

وأوضح أن الاهتمام بمقامات آل البيت يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القوة الناعمة لمصر، ودورها التاريخي في احتضان آل البيت ونشر قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للسياحة الدينية على مستوى العالم الإسلامي.

ووجّه نقيب السادة الأشراف الشكر والتقدير إلى السلطان مفضّل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه لخطط التطوير الجارية بمساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومساهمته الفعالة في دعم الجهود التي ترعاها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

