11 عامًا على رحيل مهندس حرب أكتوبر.. محطات في حياة الفريق الشاذلي

كتب - محمد سامي:

الأبطال لا يموتون حتى وإن رحلوا، والتاريخ لا ينسى من ضحى وبذل كل ما يستطيع لأجل الوطن ورفعته. كما أن ذاكرة الشعوب أيضًا لا تنساهم، وتظل أسماؤهم عالية في عنان السماء، وبطولاتهم حكايات تتبادلها الأجيال.

تحل اليوم الذكرى الحادية عشر على وفاة واحد من هؤلاء الأبطال؛ الفريق سعدالدين الشاذلي، الذي رحل في مثل هذا 10 فبراير من العام 2011، قبل يوم واحد من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

الفريق سعد الدين الشاذلي خاض حروب مصر المختلفة بدءًا من حرب فلسطين 48 وصد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحرب اليمن 1965-1966 وحرب 1967 ثم حرب الاستنزاف حتى 1970 ثم التخطيط لنصر أكتوبر "المآذن العالية".

بعد 1967 أعد الشاذلي وخطط للحرب بصفته رئيس أركان القوات المسلحة، كما يرجع له الفضل في الاهتمام بأهمية الدفاع الجوي لتحييد تفوق القوة الجوية الإسرائيلية.

والفريق الشاذلي هو مؤسس سلاح الصاعقة والقوات الخاصة في مصر ثم في بقية الجيوش العربية، بعدما تلقى تدريبًا في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية كأول مصري وعربي.

مولده ونشأته:

ولد الفريق سعد الدين الشاذلى بقرية شبراتنا مركز بسيون في محافظة الغربية في دلتا النيل في 1 أبريل 1922 في أسرة ميسورة الحال فكان والده من الأعيان، وكانت أسرته تملك 70 فدانًا، أبوه هو الحاج الحسيني الشاذلي، وأمه السيدة تفيدة الجوهري وهي الزوجة الثانية لأبيه، وسمىّ على اسم الزعيم سعد زغلول.

منذ الطفولة المبكرة ارتبط الشاذلي وجدانيًا وعقليًا بحب العسكرية، وكان يستمع طفلًا إلى حكايات متوارثة حول بطولات جده لأبيه، الذي كان ضابطًا بالجيش، وشارك في الثورة العرابية وحارب في معركة التل الكبير، وابن عم والده هو عبدالسلام باشا الشاذلي الذي تولى مديرية البحيرة ثم تولى بعد ذلك وزارة الأوقاف.

محطات في حياة سعد الدين الشاذلي:

1 – قائد الكتيبة 75 مظلات خلال العدوان الثلاثي عام 1956.

2 - مؤسس وقائد أول فرقة سلاح مظلات في مصر.

3 - من أهم أعلام العسكرية العربية المعاصرة، يوصف بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.

4 - ملحق حربي في لندن "1963-1961".

5 - قائد اللواء الأول مشاة "شارك في حرب اليمن 1965 – 1966".

6 - قائد القوات الخاصة المظلات والصاعقة 1967 - 1969.

7 - قائد المنطقة البحر الأحمر العسكرية 1970 – 1971.

8 - رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 1971 - 1973.

9 - أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية 1971 - 1973 ، سفير مصر في بريطانيا 1974-1975 ، وسفير مصر في البرتغال 1975-1978.

10 - صاحب خطة المآذن العالية "عملية بدر".

العملية بدر:

في أغسطس 1971، وضع الشاذلي خطة للهجوم على القوات المعادية الإسرائيلية واقتحام قناة السويس لتحرير. وقد اعتمدت على تنفيذ عملية عسكرية محدودة لتدمير خط بارليف واستعادة مساحة من 10 إلى 12 كيلومترًا من عمق شرق القناة، وهي أقصى نطاق تتمكن بطاريات الصواريخ المصرية تأمينه ضد هجمات سلاح الجو الإسرائيلي آنذاك، ومن ثم إدخال جيش العدو في حرب طويلة لإرهاق دفاعاته، مجبورًا على القتال بالمواجهة دون الاعتماد على هجماته الجوية التي سيتم تحييدها بالدفاع الجوي المصري.

وكانت هذه الخطة تقوم على أن لإسرائيل نقاط ضعف، أهمها عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشرية مع إطالة مدة الحرب، لأنها كانت تعتمد على الحروب الخاطفة التي تنتهي خلال أربعة أو ستة أسابيع على الأكثر، وخلال هذه الفترة تقوم إسرائيل بتعبئة 18% من الشعب. كما أن الحرب الطويلة ترهق الحالة الاقتصادية التي ستتأثر بشدة في إسرائيل، ذلك لتوقف التعليم والزراعة والصناعة، مع التعبئة العامة للجيش.