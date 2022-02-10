11 عامًا على رحيل مهندس حرب أكتوبر.. محطات في حياة الفريق الشاذلي

08:25 ص الخميس 10 فبراير 2022
11 عامًا على رحيل مهندس حرب أكتوبر.. محطات في حياة الفريق الشاذلي

سعدالدين الشاذلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

سعد الدين الشاذلي حرب أكتوبر حرب 48 مهندس حرب أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا