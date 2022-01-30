بسبب إزالة الحي السادس والسابع.. سؤال برلماني جديد لوزير التنمية المحلية

01:30 ص الأحد 30 يناير 2022
بسبب إزالة الحي السادس والسابع.. سؤال برلماني جديد لوزير التنمية المحلية

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، بسؤال رسمي عن أزمة إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وقال البياضي، في سؤاله: "أقر دستور 2014 الحق في السكن الملائم والآمن لأول مرة في مصر في مادته (78)، بالنص على: "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.. إلخ".

وأضاف النائب: "يعد أحد أهم مقومات السكن الملائم والآمن هو أمن الحيازة، والذي يعني أن السكن لا يكون آمنًا إذا لم يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة من أمن الحيازة تضمن لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقات وغيرها من التهديدات التي تنتهلك الحق في السكن".

وتابع البياضي: "فضلًا عن ذلك؛ فقد حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات، وحددها بشروط في المادتين 14 و9".​

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مجلس النواب البرلمان وزارة التنمية المحلية إزالة الحي السادس

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