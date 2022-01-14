كورونا في 24 ساعة| تزايد الإصابات في مصر والعالم

06:32 ص الجمعة 14 يناير 2022
كورونا في 24 ساعة| تزايد الإصابات في مصر والعالم

أرشيفية

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

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