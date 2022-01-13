عدد قياسي لإصابات كورونا في السعودية

02:58 م الخميس 13 يناير 2022
عدد قياسي لإصابات كورونا في السعودية

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس ، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8901.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 5499 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 599 ألفا و44.

كما لفتت إلى تسجيل 2978 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 555ألفا و35.

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