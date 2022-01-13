مسؤول فلسطيني يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرات الفلسطينيات

رام الله- (د ب أ):

حمل مسؤول فلسطيني إسرائيل، اليوم الخميس، المسؤولية عن حياة الأسيرات الفلسطينيات بأحد سجونها بعد إصابة خمس منهن بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قدري أبو بكر، في بيان، إن الأسيرات في سجن "الدامون" الإسرائيلي تم عزلهن بالكامل بعد إصابة خمس منهن بفيروس كورونا.

واعتبر أبو بكر أن "تسلل الفيروس إلى داخل السجن دلالة واضحة على مدى الاستهتار واللامبالاة اللذين تنتهجهما إدارة السجون في التعامل مع الأسيرات، وأن إصابة الأسيرات الخمس، يعيدنا إلى قبل عدة شهور عندما انتشرت الإصابات في صفوف الأسرى".

وطالب بتحرك دولي لحماية الأسرى والأسيرات في سجون إسرائيل، بما في ذلك تشكيل لجنة طبية محايدة فلسطينية ودولية، لمتابعة أوضاعهم الصحية، لا سيما المصابين منهم، وتقديم الرعاية لهم، وكذلك طمآنة عائلاتهم.

وبحسب البيان، تحتجز إسرائيل 33 أسيرة فلسطينية في سجن "الدامون"، وقد تم إدخالهن الليلة الماضية إلى الحجر الصحي على خلفية الإصابات في صفوفهن بفيروس كورونا.