مسؤول فلسطيني يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرات الفلسطينيات

02:57 م الخميس 13 يناير 2022
مسؤول فلسطيني يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرات الفلسطينيات

علم فلسطين

رام الله- (د ب أ):

حمل مسؤول فلسطيني إسرائيل، اليوم الخميس، المسؤولية عن حياة الأسيرات الفلسطينيات بأحد سجونها بعد إصابة خمس منهن بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير قدري أبو بكر، في بيان، إن الأسيرات في سجن "الدامون" الإسرائيلي تم عزلهن بالكامل بعد إصابة خمس منهن بفيروس كورونا.

واعتبر أبو بكر أن "تسلل الفيروس إلى داخل السجن دلالة واضحة على مدى الاستهتار واللامبالاة اللذين تنتهجهما إدارة السجون في التعامل مع الأسيرات، وأن إصابة الأسيرات الخمس، يعيدنا إلى قبل عدة شهور عندما انتشرت الإصابات في صفوف الأسرى".

وطالب بتحرك دولي لحماية الأسرى والأسيرات في سجون إسرائيل، بما في ذلك تشكيل لجنة طبية محايدة فلسطينية ودولية، لمتابعة أوضاعهم الصحية، لا سيما المصابين منهم، وتقديم الرعاية لهم، وكذلك طمآنة عائلاتهم.

وبحسب البيان، تحتجز إسرائيل 33 أسيرة فلسطينية في سجن "الدامون"، وقد تم إدخالهن الليلة الماضية إلى الحجر الصحي على خلفية الإصابات في صفوفهن بفيروس كورونا.

رام الله فلسطين الأسيرات الفلسطينيات إسرائيل فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس الرابطة |الأهلي 0 - 0 الجونة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا