إصابة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش بفيروس كورونا داخل مستشفى إسرائيلي

كتبت - سلمى سمير:

أعلنت إدارة مستشفى "أساف هروفيه" في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إصابة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى قسم العناية المخصصة.

واتهمت عائلة الأسير الفلسطيني، إدارة المسشتفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة لأبو هواش، الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 141يوما.

وتطالب عائلة أبو هواش بالتدخل السريع من قبل المنظمات الدولية لنقل ذويهم إلى مسشتفى داخل الضفة الغربية لتقديم العلاج المناسب له، خاصة أن وضعه الصحي ما زال حرجا.

وحملت العائلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ذويهم.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن "إدارة مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي أبلغت زوجة الأسير هشام أبو هواش أنه مصاب بفيروس [كورونا]، حيث طلبت من زوجته المغادرة بعد التأكد من الإصابة، وجرى نفله للقسم المخصص لمصابين كورونا".

وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصة أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى، وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة.

يذكر أنّ أبو هواش خاض إضرابًا عن الطعام استمر 141 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، وانتهى في 4 يناير الجاري، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير المقبل.