العاصمة الفلبينية تعلق التعليم بالمدارس لتفشي كورونا

مانيلا- (أ ش أ):

أعلن عمدة العاصمة الفلبينية إيسكو مورينو، اليوم الخميس تعليق كافة العمليات التعليمية بمدارس العاصمة مانيلا بسبب الارتفاع الكبير في إصابات فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن قرار التعليق يشمل كافة المستويات الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وأيضا التعليم الإلكتروني، ويسري بدءا من الغد وحتى 21 من يناير الجاري.

وتابعت القناة أن القرار الذي وصفه العمدة بالإجازة الصحية سيمكن الجميع؛ بما فيهم المدرسين وأولياء الأمور، من الحصول على الراحة وتقليل مستويات التوتر.

يشار إلى أن الفلبين تعاني مؤخرا من زيادات قياسية في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، فيما تحاول تكثيف نشاطها لتوزيع اللقاحات على المواطنين.