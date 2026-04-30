أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال اليوم، أن الدولة تضع حقوق العمال وتطلعاتهم في صدارة أولوياتها، مشددًا على استمرار الجهود لتعزيز قدراتهم وفتح آفاق التدريب والتعليم المستمر، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.

تعزيز قدرات العامل المصري ودعم مكانته

أوضح الرئيس السيسي أن الهدف هو الحفاظ على مكانة العامل المصري كنموذج يُحتذى به في المهارة والإتقان، مؤكدًا أن نهضة مصر تعتمد على سواعد أبنائها، وأن الإخلاص في العمل هو الطريق نحو مستقبل واعد مليء بالخير.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير فرص عمل، لافتًا إلى مشروع استصلاح نحو 4.5 مليون فدان خلال السنوات الماضية والمقبلة، وهو ما يمثل إضافة كبيرة للرقعة الزراعية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي.

فرص العمل نتاج مشروعات قومية وصناعية

أضاف الرئيس السيسي أن المشروعات القومية، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل واسعة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في دعم سوق العمل وتلبية احتياجات العمالة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي أن معدل البطالة في مصر بلغ 6.2% رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص في خلق فرص عمل، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، معتبرًا أن العمل - حتى وإن كان غير منتظم - يظل أفضل من غيابه.

تحدي سكاني يتطلب تضافر الجهود

لفت الرئيس السيسي إلى أن نحو 60 إلى 65% من سكان مصر دون سن الـ40، ما يعني أن ملايين الشباب إما في سوق العمل أو مقبلون عليه، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب توفير فرص عمل وتعليم ورعاية صحية لهذه الفئات.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الجدية في التعليم، سواء العام أو الفني، لضمان إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن تطوير الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية.

مسؤولية مشتركة لتوفير فرص العمل

اختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على أن توفير فرص العمل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، سواء من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات سوق العمل الذي يضم عشرات الملايين تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب العمل المستمر والتخطيط الجاد.

اقرأ أيضًا:

