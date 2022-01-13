وزير خارجية إسرائيل: الارتفاع الكبير في إصابات كورونا ليس مبررًا للغلق

03:27 م الخميس 13 يناير 2022
وزير خارجية إسرائيل: الارتفاع الكبير في إصابات كورونا ليس مبررًا للغلق

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

رام الله- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن الارتفاع غير العادي في الاصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ليس مبررًا للإغلاق.

وأضاف الوزير المُصاب بالفيروس خلال تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك إغلاق خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أن الإغلاق لا يمكن أن يكون هو البديل.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه تم تشخيص 48059 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء رصد الوباء في إسرائيل.

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Asha
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