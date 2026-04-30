شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في احتفال عيد العمال الذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، عددًا من كبار رجال الدولة، بينهم رؤساء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة، إلى جانب وزراء ومسؤولين معنيين بقطاعات الصناعة والنقل والعمل.

واستُهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي قدّم درع عيد العمال للرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل للعمال.

وتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "صناع الحاضر وبناة المستقبل" تناول أبرز جهود وزارة العمل وأنشطة الدولة في دعم العمالة وتعزيز الإنتاج.

افتتاح مشروعات قومية جديدة عبر الفيديو كونفرانس

تضمن برنامج الحفل كلمة لوزير العمل، أعقبها قيام الرئيس بافتتاح أربعة مشروعات جديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شملت: محطات محولات كهرباء ومرافق صحية في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية، في خطوة تعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة.

تكريم النماذج المتميزة من العمال

شهدت الاحتفالية تكريم عدد من العاملين في مختلف القطاعات، إذ منحهم الرئيس السيسي أوسمة وأنواط تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة العمل والإنتاج، تأكيدًا على مكانة العامل المصري كشريك أساسي في تحقيق التنمية.

رسائل رئاسية: دعم العمال وتعزيز الصناعة الوطنية

وجّه الرئيس السيسي في كلمته، التحية لعمال مصر، مؤكدًا أنهم "سواعد الأمة ودعائم تنميتها"، مشددًا على التزام الدولة بحماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة.

وأوضح أن شعار "صنع في مصر" يمثل توجهًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد قوي قائم على توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

توجيهات لتعزيز التشغيل والتدريب المهني

أكد الرئيس السيسي أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكفاءة، مع ضرورة التكامل بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ودعا القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة في إعداد كوادر مؤهلة من خلال دعم التعليم الفني والتدريب المهني.

حزمة قرارات لدعم العمالة غير المنتظمة

أعلن الرئيس السيسي، عن عدد من القرارات الداعمة للعمال، أبرزها صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، وإعفاء بعض الفئات من رسوم استخراج شهادات المهارة، إلى جانب رفع تعويضات الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، وإطلاق منصة لسوق العمل لتوفير فرص تشغيل داخلية وخارجية.

مؤشرات سوق العمل وتحديات المستقبل

أشار الرئيس السيسي، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، مؤكدًا أن الدولة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل أن نحو 60 إلى 65% من السكان دون سن الأربعين، ما يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب التوسع في التعليم والتأهيل المستمر.

مشروعات زراعية كبرى لدعم التنمية

استعرض الرئيس السيسي جهود الدولة في التوسع الزراعي، موضحًا العمل على استصلاح 4.5 مليون فدان ضمن مشروعات قومية كبرى، إلى جانب إضافة مساحات جديدة في سيناء، مدعومة ببنية تحتية متطورة مثل محطات المعالجة، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل جديدة.

جولة تفقدية داخل مصنع "نيرك"

واختتم الرئيس السيسي الفعاليات بجولة تفقدية داخل مصنع "نيرك"، إذ اطّلع على عربة مترو تم تجميعها بالمصنع، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المشروع حول مراحل الإنتاج، قبل أن يلتقط صورًا تذكارية مع قيادات المصنع والعاملين، في رسالة دعم للصناعة الوطنية والعمال المصريين.

