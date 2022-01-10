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السيسي عن أزمة كورونا: اتبعنا استراتيجية الإغلاق المؤقت.. والنتيجة إيجابية

02:32 م الإثنين 10 يناير 2022
السيسي عن أزمة كورونا: اتبعنا استراتيجية الإغلاق المؤقت.. والنتيجة إيجابية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا تعد تحديا عظيما واجه الإنسانية في العصر الحديث، وشكلت تحديات أخرى مركبة منها السياسية والاقتصادية.

وأضاف على هامش الندوة الرئيسية بمنتدى شباب العالم في اليوم الأول: "في كل محنة تولد منحة، في التحديات التي نتجت عن كوورنا، هناك دول طبقت الإغلاق الكامل وقطاعات توقفت بشكل كامل زي الطيران، كنا نتصور أن الخسائر ستكون عدة آلاف سواء في الإصابات أو الموتى، لكن فوجئنا أن الأرقام عدة ملايين".

وتابع السيسي: "عشان أتكلم على وضع كورونا في مصر لازم اتكلم على موضوعين، الصحة والاقتصاد، إحنا في مصر اتبعنا استراتيجية الإغلاق المؤقت مع الإجراءات الاحترازية، والحقيقة نتيجة الوفيات والإصابات إيجابية جدا قياسا بالدول التي بها نفس عدد السكان تقريبا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة كورونا الإغلاق المؤقت منتدى شباب العالم

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