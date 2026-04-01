أعلنت 15 محافظة هي: القاهرة، الوادي الجديد، كفر الشيخ، مطروح، المنيا، أسيوط، سوهاج، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القليوبية والجيزة والغربية والفيوم وبورسعيد، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية غداً الخميس، الموافق 2 أبريل 2026.

تأتي هذه القرارات المتلاحقة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتربية والتعليم لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة

البداية بالقاهرة، حيث أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،، تعطيل الدراسة الخميس، 2 أبريل 2026، بجميع مدارس العاصمة (الحكومية والخاصة والدولية)، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصاً على سلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة فى الوادي الجديد

وقررت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، منح إجازة لجميع العاملين بالإدارة المحلية والمديريات الخدمية (باستثناء المرافق الحيوية)، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة.

جاء القرار بسبب نشاط الرياح المثير للأتربة الذي تجاوزت سرعته 40 كم/ساعة، مما أدى لفصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن بعض القرى قبل إعادة تشغيله تدريجياً، وناشدت المحافظ المواطنين بتجنب الطرق السريعة نظراً لانخفاض الرؤية الأفقية.

تعطيل الدراسة فى كفر الشيخ

من جانبه، أصدر المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، قراراً بتعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وذلك عقب موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت أغلب مراكز المحافظة اليوم. ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بمعدات "كسح المياه" للعمل على مدار 24 ساعة لضمان السيولة المرورية، مع تفعيل الخط الساخن (114) لتلقي بلاغات الطوارئ.

تعطيل الدراسة فى مطروح

وفي أقصى الشمال الغربي، قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غداً الخميس بالتنسيق مع وزارات البيئة والتعليم والتنمية المحلية.

وجاء القرار لإتاحة الفرصة لفرق الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار الكثيفة وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة من الرياح، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي سلامة الطلاب والمواطنين.

تعطيل الدراسة فى أسيوط

فى السياق ذاته، قرر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تعطيل الدراسة غدًا الخميس للطلاب والعاملين بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، باستثناء دواوين الإدارات التعليمية والمديريات، مؤكدًا التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والبيئة، وقطاع المعاهد الأزهرية، لاتخاذ هذا القرار بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين داخل المنظومة التعليمية.

فيما رفعت محافظة أسيوط، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، وطالبت المواطنين، بتوخي الحذر، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الترابية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار، مع الالتزام بالإرشادات المرورية خاصة على الطرق السريعة، حتى استقرار الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة فى المنيا

الأمر ذاته تكرر فى محافظة المنيا، حيث قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدد كدواني على ضرورة تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تطورات الطقس، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع أي طوارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كلف محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الجاهزية لمعدات التدخل السريع، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ، مع مراجعة أعمدة الإنارة واللافتات والإعلانات بالشوارع تحسبًا لشدة الرياح، إلى جانب متابعة حالة الطرق لضمان انتظام الحركة المرورية.

تعطيل الدراسة فى الدقهلية

فى سياق متصل، قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة، الخميس بجميع مدارس المحافظة، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الطوارئ، والتأكد من جاهزية معدات كسح مياه الأمطار، ومتابعة حالة الشوارع أولًا بأول لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة فى سوهاج

فيما أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا رسميًا بتعطيل الدراسة الخميس الموافق 2 أبريل 2026، في كافة المدارس، ووجّه بالدفع بفرق الطوارئ ومعدات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وضمان سيولة الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والميادين.

واتسعت رقعة المحافظات التي قررت تعطيل الدراسة، لتشمل كتلًا سكنية كبرى في الدلتا والقاهرة الكبرى والصعيد،

المنوفية: استنفار أمني وغرفة عمليات لحظية

قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة كإجراء احترازي، ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع المراكز والمدن لضمان التدخل السريع لمواجهة أي طارئ ناتج عن الأمطار.

القليوبية: تنسيق كامل لمواجهة نشاط الرياح

أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إيقاف الدراسة بكافة مدارس المحافظة، استناداً لتقارير الأرصاد التي تشير لنشاط ملحوظ للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة. وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب لضمان الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة لتجمعات المياه.

الجيزة: قرار مشترك لحماية الطلاب

وفي محافظة الجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم تعطيل الدراسة بناءً على قرار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة. وأوضح البيان أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأرصاد الجوية، حرصاً على سلامة الطلاب في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

الغربية: الدفع بمعدات الطوارئ على مدار الساعة

قرر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس (حكومي، خاص، أزهر). وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ بكافة الوحدات المحلية، مع الدفع بمعدات كسح الأمطار وفتح مسارات التصريف لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.

الفيوم: إجازة احترازية لفتح المجال لسيارات الكسح

أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، قراراً بتعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية. وأشار المحافظ إلى أن القرار يهدف لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه وتسهيل حركة سيارات الكسح بالشوارع، مناشداً المواطنين والطلاب بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار.

محافظ بورسعيد يعدل قراره

في استجابة سريعة لتطورات الحالة الجوية، عدل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قراره الصادر مساء الأربعاء، ليصبح تعطيلاً كاملاً للدراسة بجميع مدارس المحافظة الخميس، بدلاً من تأجيل الامتحانات فقط، وذلك تغليباً لمصلحة الطلاب وحفاظاً على سلامتهم.

وأشار المحافظ في بيانه المحدث، إلى أن امتحانات الشهر التي كان من المقرر انطلاقها الخميس، تقرر تأجيلها لتعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة المحافظة الاستباقية لمواجهة تقلبات الطقس المتوقعة.

تفاصيل حالة الطقس

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت فى وقت سابق عن تفاصيل "الظواهر الجوية الحادة" المتوقعة ليوم الخميس 2 أبريل 2026، والتي كانت السبب الرئيسي وراء قرارات محافظات الوادي الجديد، كفر الشيخ، ومطروح بتعطيل الدراسة رسمياً بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية.

أكدت الهيئة في بيانها، أن البلاد ستشهد فرصاً لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، مع احتمال حدوث سحب رعدية بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسيناء.

وأوضحت الهيئة أن المخاطر تتركز في: هبات رياح قوية تتراوح سرعتها بين 50 إلى 60 كم/س، ناتجة عن الهواء الهابط من السحب الرعدية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والبحر الأحمر والصحراء الغربية، واحتمالية حدوث ضربات برق وتجمعات مياه تعيق الحركة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة متابعة التحديثات اللحظية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، مؤكدة أن كافة الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر.