سجل نادي تشيلسي خسارة قياسية بالضرائب بلغت قيمتها 262.4 مليون جنيه إسترليني عن العام المالي المنتهي 30 يونيو 2025 وهو أعلى رقم بتاريخ كرة القدم الإنجليزية، متجاوزاً الخسارة التي كان سجلها مانشستر سيتي في موسم 2010-2011.



ما هي أسباب خسائر تشيلسي التاريخية؟



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن هذة الخسائر تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالموسم السابق، بجانب تصدر النادي أيضاً قائمة الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقاً على عمولات وكلاء اللاعبين خلال الفترة بين فبراير 2025 وفبراير 2026.



وأشارت التقارير أيضاً أنه من المنتظر أن يواجه النادي عقوبة مالية من الاتحاد الإنجليزي بسبب المخالفات الخاصة بمدفوعات الوكلاء خلال حقبة الملكية السابقة، على أن يتم تغطية أي غرامات من الأموال المحتجزة ضمن صفقة شراء النادي.



وأوضحت التقارير أن تشيلسي أعلن تسجيل فريق السيدات لخسائرمالية بلغت 17.1 مليون جنيه إسترليني رغم تحقيق إيرادات وصلت إلى 21.3 مليون جنيه.



كما أشار تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن خسائر النادي بلغت 407 ملايين يورو، مع تأكيد مصادر داخل تشيلسي أن الاختلاف يعود لتباين آليات إعداد التقارير المالية بين الجهات التنظيمية.

وكان تشيلسي حقق أرباحاً بلغت 128.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بدعم من بيع فريق السيدات إلى شركة تابعة مقابل نحو 200 مليون جنيه.



كما سجل تشيلسي إيرادات بلغت 490.9 مليون جنيه إسترليني وهي ثاني أعلى إيرادات في تاريخه، شملت عوائد مشاركته في كأس العالم للأندية.

سر ارتفاع العمولات في تشيلسي



ويعود ارتفاع العمولات إلى الصفقات القياسية التي أبرمها تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ وصلت قيمتها إلى 65.1 مليون جنيه إسترليني متقدماً بفارق كبير عن أستون فيلا الذي أنفق 38.4 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 460.3 مليون جنيه بزيادة 13%.



أرقام إيجابية متوقعة لتشيلسي موسم 2025-2026



وبحسب التقارير الصحيفة فأنه من المتوقع أن يحقق تشيلسي إيرادات تتجاوز 700 مليون جنيه إسترليني في موسم 2025-2026، بعدما أنفق نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني على صفقات الانتقالات منذ استحواذ مجموعة الملاك الجديدة بقيادة تود بويلي على النادي في صيف 2022، مع تأكيد مصادر داخل النادي أن مبيعات اللاعبين في الصيف الماضي كانت الأعلى بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.