Masrawy logo white

"الخليفة" بطلًا لقطاع جنوب القاهرة في النسخة الثالثة من دوري "مستقبل وطن" (صور)

09:19 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- مصراوي:

اختتمت أمانة القاهرة فعاليات تصفيات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن لكرة القدم "انت البطل" لقطاع جنوب القاهرة، وسط أجواء احتفالية بحضور النائب محمد ماهر أمين العاصمة.

فاز بالمركز الأول فريق الخليفة التابع لقسم الخليفة، وفاز بالمركز الثاني فريق "عزبة النصر" من قسم البساتين بينما جاء بالمركز الثالث مناصفتاً بين فريقي "المدبح" من قسم حلوان وفريق "العطار" من قسم المعصرة.

واقيمت مباريات تصفيات قطاع جنوب القاهرة بملعب الأسمرات "تحيا مصر" بالمقطم بحضور النائب محمد ماهر "أمين العاصمة"، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة كل من: جمال موسى "أمين العضوية"، محمود مُسلم "أمين المجالس المحلية"، طارق كمال "أمين الشباب"، عمرو عبد المجيد "أمين الإعلام"، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن ولفيف من قيادات وكوادر الحزب بالقاهرة.

وعلى هامش البطولة كرمت أمانة القاهرة الكابتن إسراء سليمان حسين ابنه حي الاسمرات لحصولها على لقب بطلة العرب في لعبة الكيك بوكس.

كما قام أمين العاصمة النائب محمد ماهر عضو مجلس النواب بتسليم الفائزين كأس البطولة والميداليات والجوائز المالية والهدايا العينية عقب انتهاء المباريات في أجواء احتفالية وروح رياضية عالية من قبل جميع أعضاء الفرق المشاركة بالبطولة.

دوري مستقبل وطن قطاع جنوب القاهرة فريق الخليفة فريق عزبة النصر

الخبر التالى:

معدلات تاريخية.. مصدر: يونيو ويوليو الأعلى استهلاكًا للكهرباء بسبب "الحر"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا