إعلان

المستشار عدلي منصور يطمئن هاتفيًا على صحة البابا تواضروس

كتب : أحمد العش

06:31 م 21/01/2026

المستشار عدلي منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًّا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، اطمئن خلاله على صحته وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له في النمسا منذ أيام.

وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن البابا تواضروس الثاني، أعرب خلال المكالمة عن تقديره لحرص المستشار عدلي منصور، على السؤال والاطمئنان على صحته.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

رواتب تصل لـ320 دينارًا.. بدء اختبارات فرص عمل بالأردن

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عدلي منصور البابا تواضروس الثاني عدلي منصور يطمئن على البابا تواضروس نجاح عملية البابا تواضروس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
حوادث وقضايا

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام