المستشار عدلي منصور يطمئن هاتفيًا على صحة البابا تواضروس

تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًّا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، اطمئن خلاله على صحته وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له في النمسا منذ أيام.

وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن البابا تواضروس الثاني، أعرب خلال المكالمة عن تقديره لحرص المستشار عدلي منصور، على السؤال والاطمئنان على صحته.

