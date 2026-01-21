سد النهضة ومجلس السلام العالمي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على دعمه لمصر في قضية سد النهضة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بدافوس، أهنئ الرئيس ترامب على عام ناجح من الإنجازات، مضيفًا بقوله : "أطلب من الرئيس ترامب الاستمرار في دعم خطته بشأن غزة".

وأضاف الرئيس السيسي: يسعدنا التواجد في مجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب، مشددًا على أنه لولا جهود الرئيس ترامب لما توقفت حرب غزة.

وتابع الرئيس السيسي قائلًا: "نطلب من الرئيس ترامب استمرار رعايته لملف غزة حتى تحقيق الخطة كاملة"، وفقًا لما أفادت به القاهرة الإخبارية.

