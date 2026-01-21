الرئيس السيسي يلتقي ترامب على هامش "دافوس" - بث مباشر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بدافوس، وفقًا لما بثته قناة إكسترا نيوز.

وتقدم إكسترا نيوز خدمة البث المباشر للقاء الرئيس السيسي وترامب على هامش قمة دافوس الاقتصادية، من خلال الرابط التالي:

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

رواتب تصل لـ320 دينارًا.. بدء اختبارات فرص عمل بالأردن

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم