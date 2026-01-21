إعلان

الرئيس السيسي يلتقي ترامب على هامش "دافوس" - بث مباشر

كتب : أحمد العش

06:50 م 21/01/2026

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بدافوس، وفقًا لما بثته قناة إكسترا نيوز.

وتقدم إكسترا نيوز خدمة البث المباشر للقاء الرئيس السيسي وترامب على هامش قمة دافوس الاقتصادية، من خلال الرابط التالي:

مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام