الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب آخر بسلاح أبيض ببني سويف

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن بني سويف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بني سويف بلاغًا من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، أفاد فيه بتضرره من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب مستخدمين سلاحًا أبيض (كتر)، ما أسفر عن إصابته.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة المركز. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على خلفية مشاجرة سابقة نشبت بينهم وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

