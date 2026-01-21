إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب آخر بسلاح أبيض ببني سويف

كتب : علاء عمران

07:05 م 21/01/2026

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب آخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن بني سويف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة بني سويف بلاغًا من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، أفاد فيه بتضرره من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب مستخدمين سلاحًا أبيض (كتر)، ما أسفر عن إصابته.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة المركز. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على خلفية مشاجرة سابقة نشبت بينهم وبين المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضًا:

"للاستيلاء على شقتها".. قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت الدم |مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن بني سويف قسم شرطة بني سويف فيديو الاعتداء على طالب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"
زووم

"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"
توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
مصراوى TV

توفيق عكاشة: هؤلاء هم مجلس إدارة العالم
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام