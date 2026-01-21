إعلان

ألمانيا: الوقت لم يفت بعد للسير في طريق خفض التصعيد مع واشنطن

كتب : مصراوي

07:07 م 21/01/2026

المانيا

برلين - (د ب أ)

في ظل تهديدات الرسوم الجمركية الجديدة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ألمانيا وسبع دول أوروبية أخرى، تسعى الحكومة الألمانية إلى إيجاد حل مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية بالإنابة في برلين إن الوقت لم يفت بعد للسير في "طريق خفض التصعيد". وأوضح المتحدث أن الحكومة ترغب في تفادي تصاعد التوترات، وأن "النافذة مفتوحة لذلك حتى الآن". وأضاف المتحدث أن الهدف يتمثل في تعزيز التعاون ومعالجة المصالح الأمنية المشروعة بشكل مشترك.

وأشار المتحدث أيضًا إلى أن القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي هي أقرب ما تكون إلى قمة ذات "طابع تحضيري"، موضحًا أن النقاش كان حول الخطوط العريضة.

وأضاف أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يضطلع بدور قيادي لتنسيق رد أوروبي موحد، مؤكدًا أن من المهم للغاية أن تتصرف أوروبا بشكل متماسك.

ومن المقرر أن يجتمع قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي مساء غد الخميس في بروكسل لعقد قمة استثنائية بشأن النزاع حول مستقبل جزيرة جرينلاند، لمناقشة الردود المحتملة على تهديدات الرسوم الأخيرة من ترامب.

ويهدف الرئيس الأمريكي من خلال هذه التهديدات إلى كسر المقاومة ضد بيع جزيرة جرينلاند، التابعة للدنمارك، للولايات المتحدة. ويدرس الاتحاد الأوروبي، في حال تنفيذ الرسوم الجمركية العقابية من جانب واشنطن، اتخاذ إجراءات من بينها فرض رسوم مضادة.

ويصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استخدام القانون الأوروبي لمواجهة الإكراه الاقتصادي – المعروف باسم "بازوكا التجارة" – كـ"أداة قوية"، ويشمل ذلك فرض رسوم مضادة وقيود على الواردات والصادرات للسلع والخدمات. غير أن الحكومة الألمانية أعربت عن موقف أكثر تحفظًا بشأن استخدام هذه الأداة.

