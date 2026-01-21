إعلان

تكريم 32 خريجًا من ذوي الإعاقة في سوهاج ضمن برنامج ريادة الأعمال (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

07:11 م 21/01/2026
    جانب من الفعالية ٢
    جانب من تكريم خريجي البرنامج
    جانب من الفعالية
    صورة تذكارية للمكرمين

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، 32 متدربًا من خريجي ورشة عمل برنامج ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نُفذت على مدار ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 19 وحتى 21 يناير الجاري.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "أسرتي قوتي" بمحافظة سوهاج، تحت الرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وجاء التكريم بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في إطار جهود التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وحضر الفعالية أسماء أبو سريع، مدير المشروع بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد أبو العجب، مسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، والدكتور أسامة محمود، المدرب بجهاز تنمية المشروعات.

وهنأ محافظ سوهاج خريجي البرنامج، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذ مشروعاتهم المستقبلية، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المحافظ أن البرنامج استهدف تنمية مهارات المشاركين وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.

وفي ختام الفعالية، أكد المحافظ على تكرار مثل هذه البرامج والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن برنامج ريادة الأعمال يمثل خطوة مهمة نحو دعم استقلاليتهم اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال توفير التدريب والدعم الفني والفرص التمويلية المناسبة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

