المنيا تتصدر الجمهورية في ملف تصالح البناء وتستعد لرمضان (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، تصدّر المحافظة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجادة والمستمرة للأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتطبيق القانون بدقة ومرونة، بما يحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، وفرع المجلس القومي للمرأة.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة العاملين بمنظومة التصالح بالمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية، مثمنًا تفانيهم وسرعة إنجاز الطلبات، وهو ما أسهم في وضع "عروس الصعيد" في صدارة المحافظات بهذا الملف، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة واستدامة تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

- استعدادات رمضان

وناقش المجلس الاستعدادات الشاملة لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" والمنافذ الثابتة والمتحركة بكافة المراكز والقرى، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وكلف كدواني الجهاز التنفيذي بوضع تصور شامل يتضمن خريطة زمنية ومكانية لتوزيع المنافذ والمساعدات، وإعداد دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الكراتين الغذائية والدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون عشوائية أو تكرار، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين تمثل أولوية قصوى.

كما شدد المحافظ على ضرورة وضع شكاوى المواطنين على رأس أولويات العمل التنفيذي، وعقد لقاءات دورية مع الأهالي للاستماع لمطالبهم والعمل على حلها بشكل سريع وجذري.

- تنظيم المدن والخدمات

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تعيق حركة المواطنين أو تسيء للمظهر الحضاري، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف أعمال رفع المخلفات أولًا بأول، وضمان السيولة المرورية واستعادة الوجه الجمالي للمدن والقرى.

كما وجّه بإخلاء الحوادث الكبرى وتحويل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي لوجود كافة التخصصات الطبية، مع تحويل الحالات المستقرة إلى مستشفى صدر المنيا.

- ملفات أخرى

واستعرض الاجتماع مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل، عقب زيارة وفد المنظومة للمحافظة لمعاينة منافذ تسجيل المواطنين بالمنشآت الصحية، استعدادًا لانطلاق المنظومة.

وفي التعليم، أكد المحافظ التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وحصر وترشيح قطع أراضٍ مناسبة لإقامتها، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتخفيف الكثافات الطلابية.

كما وجّه بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بغرف العمليات بكافة القطاعات، لتعزيز الاستجابة للأزمات والطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، تم دراسة مقترح فرض منظومة تأمين شاملة لعمال المحاجر، تتضمن صرف معاشات لأسرهم في حالات الوفاة أو العجز الكلي، مع وضع آليات قانونية وتنظيمية لتنفيذ المقترح بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 4 قطع أراضٍ بظهير القرى لإقامة مدارس جديدة للتعليم الأساسي بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع البدء الفوري في الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.