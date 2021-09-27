الثلاثاء.. جمعية عمومية للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية والصيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية والصيد، عقد مؤتمر الجمعية العمومية الثلاثاء المقبل، بحضور وزراء القوى العاملة والري والموارد المائية والزراعة؛ لبحث تفعيل المشاركة بمشروعات الجمهورية الجديدة.

وقال عيد مرسال رئيس النقابة - في تصريحات له اليوم، إن المؤتمر سيناقش العديد من التقارير المتعلقة بأنشطة النقابة التي يستفيد منها نحو 3 ملايين عامل وأسرهم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن أهمها مشروعات استصلاح الأراضي، والتوسع في الزراعات العضوية وأحواض الثروة السمكية والحيوانية والداجنة تماشيًا مع بدء الجمهورية الجديدة.

وأضاف مرسال، أن المؤتمر يناقش تطوير مشروع تشغيل العمالة الزراعية الذي تقيمه النقابة بما يتواكب ومتطلبات المشروعات التنموية، وتنفيذ خطط وبرامج الدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، لافتا إلى أن مشروع التشغيل وفر أكثر من 8 آلاف فرصةعمل حيث يتمتع كل عامل بالرعاية الصحية والاجتماعية التي أنشأتها النقابة العامة.

وأوضح أن هناك خطة لتكثيف برامج التدريب المهني لرفع مهارة العاملين في هذه الأنشطة والتوسع في إنشاء لجان نقابية مهنية بالمحافظات لخدمة العاملين إلى جانب التوسع في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية الأخرى.​