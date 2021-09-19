لجنة إيراد النهر: ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية شهر سبتمبر

كتب - أحمد مسعد:

عقد الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي، خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، موجهًا بضرورة المرور والمتابعة المستمرة للمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة ، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حالياً ، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم ، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة احتياجات المنتفعين، حيث تم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية ، ومشيراً في الوقت ذاته الى إستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية.

وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، و الحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، حيث تبين إرتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر.

ووجه وزير الري، بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية ، للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.