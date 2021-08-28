"ممشى أهل مصر" متنزه جديد على نهر النيل.. الدخول مجانا والافتتاح خلال أسابيع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد مكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر بتكلفة بلغت 600 إلى 700 مليون جنيه.

وأضاف مكاوي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع قريبا جدا وهي متاحة لكل المصريين بشكل مجاني، لافتًا إلى أن عمليات الإنشاءات مستمرة في المرحلة الثانية بطول 4 كيلو متر على جانبي النيل ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 6 أشهر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن المرحلة الاولى تضم 19 مبنى مختلفًا، و62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

وأوضح أننا نتوقع إقبال جماهيري كبير جدًا على مشروع ممشى أهل مصر، لافتًا إلى أننا نتواصل مع الفنادق لاستغلال أماكن الانتظار لديهم، كما نتواصل أيضًا النايل تورز لتوفير مساحات للسيارات بأسعار أقل.

وأشار إلى أن أغلب الفنادق على النيل تطالب بعمل كباري على ممشى أهل مصر، وحتى الآن سيتواجد 3 كباري من الفنادق إلى الممشي، لكن وزارة الإسكان اشترطت أن يكون هناك سلالم للمشاة خارج الفنادق ختى تكون هذه الكباري متاحة للجمع.

ووتبدأ المرحلة من الممشى، من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مبانى خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

ووقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع تطوير "ممشى أهل مصر"، عن تعاقدها مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" الذي يعتبر متنزه جديد يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثرى تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل وذلك لفترة ٩ سنوات، هي مدة التعاقد والتي تبدأ بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الاولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري امبابة وكوبري 15 مايو.