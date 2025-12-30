الصحة: تقديم 244 مليون خدمة عبر 15 مبادرة رئاسية

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت ما يزيد عن 244 مليون خدمة صحية شاملة للمواطنين عبر حزمة من المبادرات الرئاسية تحت شعار "معك من أول يوم".

وأوضح خلال مداخلة عبر فضائية "الحياة" أن هذه الخدمات تأتي في إطار 15 مبادرة كبرى مصممة لتغطية جميع مراحل حياة المواطن من الميلاد وحتى الشيخوخة.

وأضاف عبدالغفار أن نطاق المبادرات يبدأ من مرحلة التأسيس الأسري، عبر الكشف المبكر على المقبلين على الزواج، ثم يمتد لرعاية صحة الأم والجنين.

وتابع أن الرعاية تستمر مع الولادة من خلال مبادرات الكشف المبكر عن ضعف السمع والأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين، ثم تنتقل إلى مرحلة التعليم عبر الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وضعف الإبصار بين طلاب المدارس، مما يؤسس لجيل أكثر صحة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الحزمة لا تقتصر على الصحة الوقائية للأطفال والشباب، بل تشمل مبادرات كبرى للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، والكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكري والسمنة واعتلال الكلى بين البالغين.

كما خصصت مبادرات للكشف عن الأمراض المزمنة وإدارة صحية أفضل لكبار السن، إلى جانب إطلاق منصة وطنية للصحة النفسية للتعامل مع قضايا العصر مثل التوحد وإدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت، مما يجعل المنظومة شاملة لكل الجوانب الصحية للمواطن في مختلف أعماره.