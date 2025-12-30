إعلان

بريطانيا والأمم المتحدة ترفضان الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"

كتب : مصراوي

12:15 ص 30/12/2025

وكالات

أكد مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، أن بلاده لا تعترف باستقلال إقليم "أرض الصومال"، مشددًا على أن أي تغيير في وضع الإقليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال اتفاقات متبادلة مع الحكومة الصومالية في مقديشو.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الإثنين، والتي خصصت لمناقشة إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، حيث استمع المجلس إلى إحاطة قدّمها مسؤول أممي حول تداعيات هذا التطور.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رفض المنظمة الدولية للاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي كدولة ذات سيادة، واصفًا هذا الاعتراف بأنه باطل.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية الصومال وسيادتها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بريطانيا الأمم المتحدة إسرائيل أرض الصومال

إعلان

