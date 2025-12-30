إعلان

ترامب: ندرس بيع مقاتلات إف 35 لتركيا

كتب : مصراوي

12:20 ص 30/12/2025

ترامب و أردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدرس بيع مقاتلات إف 35 لتركيا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستحق ثناء كبيرا على مساعدته إسرائيل في التخلص من نظام كان يعمل ضدها في سوريا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "أنا أدعم الرئيس التركي وأدعم نتنياهو ولا أعتقد أن خطبا سيحدث بينهما".

وعن التصرف الإسرائيلي، قال ترامب إنه "غير قلق" بشأن تصرفات إسرائيل، بما في ذلك السرعة التي تنتقل بها إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

وأوضح ترامب "لست قلقاً بشأن أي شيء تفعله إسرائيل، أنا قلق بشأن ما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه، لكنني لست قلقاً، لقد التزموا بالخطة، إنهم أقوياء"، وأضاف الرئيس: "لقد أوفت إسرائيل بالخطة بنسبة 100%".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقاتلات اف 35 تركيا ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا