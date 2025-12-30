ترامب: ندرس بيع مقاتلات إف 35 لتركيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدرس بيع مقاتلات إف 35 لتركيا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستحق ثناء كبيرا على مساعدته إسرائيل في التخلص من نظام كان يعمل ضدها في سوريا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "أنا أدعم الرئيس التركي وأدعم نتنياهو ولا أعتقد أن خطبا سيحدث بينهما".

وعن التصرف الإسرائيلي، قال ترامب إنه "غير قلق" بشأن تصرفات إسرائيل، بما في ذلك السرعة التي تنتقل بها إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

وأوضح ترامب "لست قلقاً بشأن أي شيء تفعله إسرائيل، أنا قلق بشأن ما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه، لكنني لست قلقاً، لقد التزموا بالخطة، إنهم أقوياء"، وأضاف الرئيس: "لقد أوفت إسرائيل بالخطة بنسبة 100%".