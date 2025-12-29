مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

أول تعليق من صلاح محسن على ارتدائه شارة قيادة منتخب مصر

كتب - محمد عبد السلام:

11:42 م 29/12/2025
شارك صلاح محسن صورا عبر حسابه على "إنستجرام" من مباراته اليوم مع المنتخب أمام أنجولا، معبرا عن مدى فخره وسعادته بارتداء شارة قيادة منتخب مصر في مباراة اليوم.

وعلق على الصور قائلا: الحمد لله على التأهل إلى دور الـ16، سنحارب حتى آخر نفس، وإن شاء الله تكون البطولة مصرية، ويعد شرفا كبيرا لي أنني في يوم من الأيام ارتديت شارة منتخب مصر، ولن أنسى أبدا إحساس الفخر في تلك اللحظة، فهي شرف لي ولتاريخي.

ولاقى منتخب مصر نظيره الأنجولي اليوم الاثنين، ضمن مواجهات ختام دور المجموعات، وحسم التعادل السلبي المباراة بنتيجة 0-0.

وضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ 16 في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأهل منتخب جنوب أفريقيا أيضا الذي احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

صلاح محسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

