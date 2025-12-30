مجلس الأمن يناقش اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

وكالات

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة اليوم الإثنين لمناقشة اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، واستمع إلى إحاطة قدّمها مسؤول أممي حول تطورات الملف وتداعياته الإقليمية.

وخلال الجلسة، قال مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، أبو بكر عثمان بالي، إن جمهورية الصومال ترفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في سوريا والمنطقة، مجددًا موقف بلاده الرافض للإعلان الإسرائيلي بالاعتراف بإقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة، وداعيًا إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار.

وأكد بالي أن أي اعتراف بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وينتهك سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال.

ودعا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اعتماد موقف موحد إزاء ما وصفه بالإجراء الإسرائيلي غير القانوني، حفاظًا على الأمن والسلم الإقليميين.